https://static.news.ru/photo/66f930ca-ca1c-11e9-8f45-fa163e074e61_660.jpg АО «Антипинский НПЗ» Фото: www.annpz.ru

Бывший генеральный директор АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» Геннадий Лисовиченко, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, объявлен в международный розыск.

По данным следственного управления СК РФ по Тюменской области, в 2017 году гендиректор заключил с одной из компаний договор о продаже железнодорожного подъездного пути за 20 млн рублей при рыночной стоимости в 38 млн рублей, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru ранее, власти обязаны разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг основателя группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова и экс-гендиректора АО «Антипинский НПЗ» Геннадия Лисовиченко. Письмо с соответствующей информацией отправил Независимый топливный союз (НТС) в адрес президента РФ Владимира Путина. Президент НТС Павел Баженов выразил готовность лично поручиться за Мазурова и Лисовиченко.