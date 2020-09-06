Мужчина умер на концерте Земфиры в Санкт-Петербурге

Поклоннику певицы Земфиры неожиданно стало плохо во время её концерта на фестивале в «Севкабель порту» в Санкт-Петербурге.
Как сообщают очевидцы, мужчина потерял сознание, его вынесли из толпы без сознания и вызвали на помощь медиков. Врачи безуспешно пытались привести его в чувство около 10 минут, после чего подоспела реанимационная бригада. По предварительной информации, мужчине стало плохо с сердцем,
По данным Пятого канала, мужчина
Все обстоятельства произошедшего уточняются.
Как писал NEWS.ru ранее, педагог аргентинского университета де Ла Эмпреса Паола де Симоне почувствовала себя плохо и умерла во время занятий со своими студентами в онлайн-формате.
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