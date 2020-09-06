Мужчина умер на концерте Земфиры в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/5a4b7374-f0a9-11ea-8b0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: zemfiralive/instagram.com

Поклоннику певицы Земфиры неожиданно стало плохо во время её концерта на фестивале в «Севкабель порту» в Санкт-Петербурге.

Как сообщают очевидцы, мужчина потерял сознание, его вынесли из толпы без сознания и вызвали на помощь медиков. Врачи безуспешно пытались привести его в чувство около 10 минут, после чего подоспела реанимационная бригада. По предварительной информации, мужчине стало плохо с сердцем, передаёт 78.ru.

По данным Пятого канала, мужчина скончался .

Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Как писал NEWS.ru ранее, педагог аргентинского университета де Ла Эмпреса Паола де Симоне почувствовала себя плохо и умерла во время занятий со своими студентами в онлайн-формате.