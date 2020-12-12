Мужчина пытался перевезти из Москвы в Сочи оружие в микроволновой печи

Мужчина пытался вылететь из московского аэропорта Шереметьево в Сочи со спрятанным в микроволновой печи оружием. Тщательно замаскированный пистолет был обнаружен при прохождении контроля, мужчина был задержан.
Россиянин армянского происхождения, проживающий на постоянной основе в Соединённых Штатах, пытался пронести пистолет, обмотав его фольгой и спрятав в микроволновую печь,
После обнаружения незаконного груза сотрудники аэропорта вызвали на место полицейских. Мужчину задержали.
Как сообщал NEWS.ru, автомобиль посольства Молдавии в России был остановлен на молдавско-украинской границе при попытке вывоза большой партии анаболиков. По данным таможенной службы республики, продукция из Молдавии была найдена в грузовом отсеке микроавтобуса с номерными знаками дипломатического корпуса.
Ранее сотрудников «Аэрофлота» обвинили в контрабанде iPhone из США. Власти страны лишили виз 113 сотрудников российской компании, при этом в «Аэрофлоте» категорически отрицают, что среди задержанных есть её бывшие или действующие работники.