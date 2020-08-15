Мужчина погиб во время незаконного ремонта крыши в Москве

Рабочий погиб в ходе несогласованного ремонта кровли в доме 52 по Ленинскому проспекту в Москве.
По словам муниципального депутата Гагаринского района Артёма Лангара, работы велись незаконно, так как не был подписан соответствующий документ.
Был подрядчик, который осуществлял ремонт крыши в рамках капитального ремонта дома. <...> они находиться там не имели права, потому что работы не были открыты, — рассказал он.
Лангар добавил, что на прошлой неделе подрядчик не явился на комиссию, из-за чего акт открытия не был подписан,
Ранее NEWS.ru писал, что Следственное управление СК РФ по республике Коми возбудило уголовное дело по факту гибели четырёх человек при обрушении на шахте «Воргашорская». В результате происшествия погибли четыре работника подрядной организации.
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