Мужчина погиб во время незаконного ремонта крыши в Москве

https://static.news.ru/photo/59e212a2-df07-11ea-859a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рабочий погиб в ходе несогласованного ремонта кровли в доме 52 по Ленинскому проспекту в Москве.

По словам муниципального депутата Гагаринского района Артёма Лангара, работы велись незаконно, так как не был подписан соответствующий документ.

Был подрядчик, который осуществлял ремонт крыши в рамках капитального ремонта дома. <...> они находиться там не имели права, потому что работы не были открыты, — рассказал он.

Лангар добавил, что на прошлой неделе подрядчик не явился на комиссию, из-за чего акт открытия не был подписан, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что Следственное управление СК РФ по республике Коми возбудило уголовное дело по факту гибели четырёх человек при обрушении на шахте «Воргашорская». В результате происшествия погибли четыре работника подрядной организации.