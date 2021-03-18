Мужчина погиб при взрыве в жилом доме Химок

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По предварительным данным, один мужчина погиб и одна женщина пострадала при взрыве в девятиэтажном доме подмосковных Химок. Сотрудникам МЧС удалось спасти одного ребёнка, оказавшегося под завалами разрушенной квартиры.

Один человек погиб, — сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, общая площадь обрушения между этажами здания составила 25 кв. метров. Кроме того, в результате взрыва обрушилась часть фасада восьмого этажа, повреждены балконы шестого, седьмого и девятого этажей.

На ликвидации последствий происшествия работают 57 спасателей и 15 единиц техники. Причина взрыва пока не известна, но в МЧС уточнили, что дом газифицирован.

Глава ГУ МЧС Подмосковья Сергей Полетыкин и вице-губернатор региона Роман Каратаев уже выехали на место взрыва, ситуация находится под контролем у губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Он уже поручил главе Химок Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь жителям этого дома.

Как писал NEWS.ru, в доме по улице Зелёной в Химках произошёл взрыв на восьмом этаже. Что именно взорвалось, ещё устанавливается, на месте работают оперативные службы. После взрыва произошло возгорание, загорелись пять квартир. По предварительным данным, обрушились межкомнатные перегородки, под завалами могут находиться два ребёнка.