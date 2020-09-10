17-летнюю москвичку пытались совратить на собеседовании

https://static.news.ru/photo/269b6174-f388-11ea-a952-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Несовершеннолетняя жительница Москвы пожаловалась на то, что ей велели раздеться на собеседовании. 17-летняя девушка пыталась устроиться на должность модели-промоутера для дегустации шоколада.

Вакансию она нашла в Интернете, после чего в социальной сети связалась с разместившей объявление женщиной и обговорила условия работы, передаёт РЕН ТВ. Встречу назначили на 9 сентября. При этом девушке предложили поделиться контактами подруг, пообещав доплату.

Однако в условленном месте кандидатку ждал незнакомый мужчина. Он пригласил девушку в квартиру, дал ей тапочки, велел раздеться и отправился мыть руки. От растерянности та согласилась выполнить просьбу, но вскоре пришла в себя и передумала.

Мужчина сделал ещё одну попытку уговорить девушку раздеться, заверив, что он безобидный начинающий массажист. Однако та позвонила приятелю, который остался дожидаться её на улице, а тот вызвал полицию.

Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств произошедшего.

Ранее в Ленинградской области, как писал NEWS.ru, пожилой мужчина приставал к школьнице. Инцидент произошёл на улице.