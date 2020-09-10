17-летнюю москвичку пытались совратить на собеседовании

Несовершеннолетняя жительница Москвы пожаловалась на то, что ей велели раздеться на собеседовании. 17-летняя девушка пыталась устроиться на должность модели-промоутера для дегустации шоколада.
Вакансию она нашла в Интернете, после чего в социальной сети связалась с разместившей объявление женщиной и обговорила условия работы,
Однако в условленном месте кандидатку ждал незнакомый мужчина. Он пригласил девушку в квартиру, дал ей тапочки, велел раздеться и отправился мыть руки. От растерянности та согласилась выполнить просьбу, но вскоре пришла в себя и передумала.
Мужчина сделал ещё одну попытку уговорить девушку раздеться, заверив, что он безобидный начинающий массажист. Однако та позвонила приятелю, который остался дожидаться её на улице, а тот вызвал полицию.
Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств произошедшего.
Ранее в Ленинградской области, как писал NEWS.ru, пожилой мужчина приставал к школьнице. Инцидент произошёл на улице.
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