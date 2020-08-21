Пожилой извращенец домогался девятиклассницы в Ленинградской области

https://static.news.ru/photo/2887e30a-e397-11ea-85ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Неизвестный пожилой мужчина приставал к школьнице в поселке Вырица в Гатчинском районе Ленинградской области.

Об этом сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, инцидент произошёл около одного из домов по улице Соболевского.

Узнав о случившемся, мама девочки обратилась в полицию. Девятиклассница описала злоумышленника: на вид лет 60–65, невысокий и полный, с седыми усами дугообразной формы. Камер видеонаблюдения на месте происшествия не оказалось, поэтому зафиксировать нарушение не удалось. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жительницы и гости Санкт-Петербурга начали жаловаться на аниматоров, работающих на Невском проспекте. Женщины утверждают, что они, стараясь заработать на туристах, которых долго не было из-за пандемии коронавируса, перешли от вымогательств к домогательствам и даже предлагают интим.