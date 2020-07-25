Московский таксист избил в центре столицы пассажира и скрылся

Таксист в Москве
Инцидент произошёл в центре столицы, около улицы Малая Дмитровка, сообщает РЕН ТВ.
Полиция разыскивает водителя такси. Информации о состоянии пассажира на данный момент нет.
На портале Mockva.ru сообщают, что на самом деле был
Ранее NEWS.ru писал, что пассажирка такси напала на водителя после того, как он попросил её перестать курить в машине. Инцидент произошёл 24 июня 2020 года. А пассажиры челябинского такси обратились в полицию по факту нападения водителя. Шофёр начал драться с мужчиной из-за просьбы добавить ещё один адрес в маршрут. Отмечается, что в конфликте участвовала беременная женщина. В Сети опубликовано видео, на котором двое мужчин бьют лежащего человека и толкают девушку.
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