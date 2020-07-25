Московский таксист избил в центре столицы пассажира и скрылся

https://static.news.ru/photo/d9158e46-cee0-11ea-897c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Таксист в Москве избил пассажира и скрылся.

Инцидент произошёл в центре столицы, около улицы Малая Дмитровка, сообщает РЕН ТВ.

Полиция разыскивает водителя такси. Информации о состоянии пассажира на данный момент нет.

На портале Mockva.ru сообщают, что на самом деле был избит пешеход, а не пассажир такси. Там уточняют, что инцидент произошёл возле дома 13/17 по улице Малая Дмитровка. Однако другие СМИ передают, что пострадал клиент такси.

Ранее NEWS.ru писал, что пассажирка такси напала на водителя после того, как он попросил её перестать курить в машине. Инцидент произошёл 24 июня 2020 года. А пассажиры челябинского такси обратились в полицию по факту нападения водителя. Шофёр начал драться с мужчиной из-за просьбы добавить ещё один адрес в маршрут. Отмечается, что в конфликте участвовала беременная женщина. В Сети опубликовано видео, на котором двое мужчин бьют лежащего человека и толкают девушку.