Мосгаз назвал причину взрыва трубы в доме на востоке Москвы

15 августа на востоке Москвы в доме на Средней Первомайской улице взорвалась газовая труба, после чего возникло факельное горение.
Представители АО «Мосгаз»
Бригады Мосгаза оперативно прибыли на место инцидента. К настоящему времени горение ликвидировано, никто из жильцов дома не пострадал. Сейчас специалисты ведут восстановительные работы. В Мосгазе уточнили, что последнее техническое обслуживание внутридомового газового оборудования проводилось 17 сентября 2019 года, нарушений обнаружено не было.
Как писал NEWS.ru, в конце июля ремонтные рабочие повредили магистральный газопровод в районе дома 43 по Хорошёвскому шоссе в Москве. Из близлежащих зданий пришлось эвакуировать людей. Семь домов, находящиеся по соседству, остались без газа.
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