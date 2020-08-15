Мосгаз назвал причину взрыва трубы в доме на востоке Москвы

https://static.news.ru/photo/07543bca-df0a-11ea-b98e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

15 августа на востоке Москвы в доме на Средней Первомайской улице взорвалась газовая труба, после чего возникло факельное горение.

Представители АО «Мосгаз» рассказали ТАСС, что причину инцидента уже удалось установить. Происшествие вызвала незаконная врезка в газопровод, осуществлённая жильцами квартиры, в которой произошёл взрыв.

Бригады Мосгаза оперативно прибыли на место инцидента. К настоящему времени горение ликвидировано, никто из жильцов дома не пострадал. Сейчас специалисты ведут восстановительные работы. В Мосгазе уточнили, что последнее техническое обслуживание внутридомового газового оборудования проводилось 17 сентября 2019 года, нарушений обнаружено не было.

Как писал NEWS.ru, в конце июля ремонтные рабочие повредили магистральный газопровод в районе дома 43 по Хорошёвскому шоссе в Москве. Из близлежащих зданий пришлось эвакуировать людей. Семь домов, находящиеся по соседству, остались без газа.