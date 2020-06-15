Семь пулевых ранений могли получить полицейские на Ленинском проспекте

https://static.news.ru/photo/620d62be-af1f-11ea-9187-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции, получившие ранения во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве, находятся в тяжёлом состоянии. В них попало около семи пуль.

Оба сотрудника полиции, получившие ранения на Ленинском проспекте, находятся в тяжёлом состоянии. В них попало около семи пуль, — пишет ТАСС со ссылкой на источник медицинских службах.

Силовики получили повреждения ног и лица. В настоящее время место инцидента оцеплено. Туда выехали глава следуправления СКР по мегаполису Андрей Стрижов, криминалисты и следователи.

ЧП произошло у гостиницы «Салют». Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов такси. Огонь по ним открыл проходивший мимо мужчина. Предполагается, что он стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. В результате двое полицейских были ранены.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Прокурор Москвы Денис Попов поставил его на особый контроль.

Предполагается, что на полицейских напал приезжий с Кавказа. По некоторым данным, в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина, устроивший стрельбу по сотрудникам полиции на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице. Оперативники допрашивают таксиста, ставшего свидетелем ЧП.