В МЧС подтвердили жёсткую посадку вертолёта Ми-2 под Ижевском

МЧС России в комментарии NEWS.ru подтвердило, что 27 декабря под Ижевском вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку. Ведомство уточнило, что информация о ЧП поступила от пилота в 14:15 мск в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.

Удмуртия, в 14:15 мск поступило сообщение от пилота о жёсткой посадке вертолёта [Ми-2] в Якшур-Бодьинском районе республики. Предварительно, на борту два человека. Силы и средства МЧС следуют к месту, — подчеркнули в пресс-службе МЧС РФ.

Сообщается, что на место крушения вылетел аварийный борт. По некоторым данным, авария произошла в ходе обследования нефтепровода. ЧП с лучилось близ населённого пункта Чайковский в 80 км от Ижевска, передают «Известия». По информации телеканала RT, на борту находились два человека, экипаж вертолёта вышел на связь.

К поиску места аварийной посадки вертолёта следует наземная группировка МЧС России на технике повышенной проходимости, в том числе два снегохода. Из Перми вылетел ПСВС Ми-8 с парашютно-десантной группой. Всего привлечено 60 человек, более 20 единиц техники, — подытожили в МЧС РФ.

Ранее в общежитии Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) произошёл пожар. Очевидцы сообщили, что из окон одной из комнат валил дым. Из здания эвакуировали людей. По последним данным, возгорание уже локализовано. О пострадавших пока не сообщается. Возгорание возникло в здании в Кочновском проезде. Площадь пожара составила три квадратных метра.