Мать призналась в убийстве девятимесячного сына в Коломне

Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына. Ей предъявлено обвинение.
По данным пресс-службы главка СК РФ по региону, 24-летняя женщина раскаялась и объяснила свой поступок тем, что не могла смотреть на мучения болеющего сына.
В ведомстве
Ранее NEWS.ru писал, что в Коломне отец нашёл своего сына задушенным в кроватке. Мужчина вернулся с работы и обнаружил малыша без признаков жизни, сообщили в местном СК. В этот момент матери не было дома.
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