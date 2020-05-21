Мать призналась в убийстве девятимесячного сына в Коломне

https://static.news.ru/photo/1d8dfe00-9b33-11ea-ad3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына. Ей предъявлено обвинение.

По данным пресс-службы главка СК РФ по региону, 24-летняя женщина раскаялась и объяснила свой поступок тем, что не могла смотреть на мучения болеющего сына.

В ведомстве добавили , что следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемой под стражу.

Ранее NEWS.ru писал, что в Коломне отец нашёл своего сына задушенным в кроватке. Мужчина вернулся с работы и обнаружил малыша без признаков жизни, сообщили в местном СК. В этот момент матери не было дома.