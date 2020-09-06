Лошадь насмерть раздавила 19-летнюю наездницу в Подмосковье

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19-летняя девушка погибла в конюшне подмосковного села Рыболово. Студентка помогала тренировать скакунов и ухаживала за ними за возможность участвовать в скачках. Конным спортом она занимается с восьми лет.

По словам очевидца, всё произошло внезапно. Девушка объезжала лошадь, на которой раньше ездила не раз.

Внезапно конь встал на дыбы. Екатерина не смогла справиться с ним и вместе с животным завалилась назад. Так получилось, что конь упал сверху на неё, — рассказал он «Московскому комсомольцу».

Во время происшествия рёбра наездницы продавили оба лёгких.

Когда мы подбежали, у неё изо рта уже текла кровь. Минут через 10 она скончалась, — добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что молния ударила в табун лошадей на территории Казахстана. В результате удара погибло 69 голов. Это произошло в Каркаралинском районе Карагандинской области.