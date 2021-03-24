Кемеровчанина ранило взорвавшимся пакетом

https://static.news.ru/photo/0e2e5a40-8d3b-11eb-a984-96000091f725_660.jpg Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу/vk.com

Житель Кемеровской области получил осколочные ранения головы, груди и других частей тела в результате взрыва пакета. СКР возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом.

Инцидент произошёл днём 24 марта в Анжеро-Судженске. Пострадавший подъехал на машине к своему гаражу. Открывая створку ворот, он оттолкнул ногой небольшой свёрток. Пакет взорвался, и мужчина получил ранения.

Очевидцы произошедшего вызвали врачей и полицию. Пострадавшего госпитализировали. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

В рамках расследования уголовного дела будут проведены взрыво-техническая экспертиза и экспертиза ДНК-анализа. Отрабатываются все возможные версии произошедшего, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, сообщается на сайте областного следуправления СКР.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сочи сотрудники ФСБ задержали подростка, который планировал устроить взрыв в школе. Вычислить его удалось благодаря публикации в соцсети. В ходе обыска у него дома силовики обнаружили взрывчатое вещество, компоненты для его изготовления, дневник с инструкциями по сборке самодельных бомб, а также материалы о вооружённых нападениях на школы.