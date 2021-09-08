Тело одного погибшего извлекли из-под завалов после взрыва газа в Ногинске

Спасатели извлекли из-под завалов тело одного погибшего при взрыве газа в жилом доме в Ногинске. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

В 11:20 из-под завалов извлечено тело погибшего мужчины, — рассказал собеседник агентства.

Взрыв бытового газа произошёл в квартире на третьем этаже, где проживала многодетная семья. По данным Следственного комитета РФ, погибли два человека: мужчина и женщина.

Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться три человека. В МЧС точное число пока не называют. В сообщении говорится, что на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Для оказания помощи пострадавшим и жильцам дома привлечены восемь психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Работают кинологические расчёты.

Некоторые детали произошедшего в разговоре с NEWS.ru раскрыли очевидцы. По словам собеседника, представившегося Владимиром, в здании обвалились стены с первого по пятый этаж.