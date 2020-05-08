Издание нашло «тайную связь» между гибелью Босова и задержанием Быкова

https://static.news.ru/photo/26f97632-90bf-11ea-a748-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Найденный мёртвым в Подмосковье миллиардер Дмитрий Босов должен был стать свидетелем по делу против бизнесмена Анатолия Быкова. Они были хорошо знакомы и связаны по бизнесу в сфере природных ресурсов ещё с 1990-х годов.

Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник. Быкова, которого подозревают в убийстве двух жителей Красноярска, задержали 7 мая, на следующий день после смерти Босова.

Источник издания утверждает, что поскольку миллиардеру предстояло стать свидетелем по делу Быкова, это могло «вывести его из душевного равновесия».

Ранее NEWS.ru сообщал, что уголовное дело в отношении экс-депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, обвиняемого в заказных убийствах, могут прекратить из-за истечения срока давности преступного деяния. Адвокат Анатолий Клеймёнов в беседе с NEWS.ru рассказал, что в большинстве случаев расследования дел о заказных убийствах задержка со сроками происходит потому, что подозреваемое лицо скрывается от следствия, а Быков занимал публичную должность.