Иван Ургант заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/039ed962-8aeb-11eb-849a-96000091f725_660.jpg Иван Ургант Фото: urgantcom/instagram.com

Шоумен Иван Ургант заразился коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал сам Ургант на своей странице в Twitter.

Проверка скорости Twitter​. У меня ковид. Конец связи, — написал он.

ÐÑÐ¾Ð²ÐµÑÐºÐ° ÑÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐ¸ Ð¢Ð²Ð¸ÑÑÐµÑÐ°.Ð£ Ð¼ÐµÐ½Ñ ÐºÐ¾Ð²Ð¸Ð´.ÐÐ¾Ð½ÐµÑ ÑÐ²ÑÐ·Ð¸. — Ivan Urgant (@urgantcom) March 22, 2021

Подробности о состоянии своего здоровья телеведущий не сообщает. Также пока неизвестно, как будут проходить ежедневные выпуски его вечернего шоу на Первом канале.

Ранее стало известно, что бывшая жена российского футболиста, некогда игравшего за «Арсенал», Андрея Аршавина Алиса госпитализирована с тяжёлой формой коронавирусной инфекции. Как сообщила её мать Наталия Сарычева, у дочери COVID-19 и пневмония с осложнением. Накануне заражения 38-летняя Алиса Аршавина (Казьмина) провела восемь дней в реанимации, из которых четверо суток была в искусственной коме, в результате аутоиммунного заболевания, писал NEWS.ru.