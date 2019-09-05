https://static.news.ru/photo/af4e0c72-cfdc-11e9-9f60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julien Hortolland, via imago-images.de/Global Look Press

Компания IKEA (Ingka Centres) заявила, что сама уличила в коррупции своего менджера и рассказала об этом полиции. Сотрудника задержали 5 сентября в Санкт-Петербурге.

В процессе урегулирования разногласий Ingka Centres с компанией ЭТУ, которая привлекалась для выполнения работ в МЕГЕ Дыбенко, была обнаружена информация о том, что сотрудник Ingka Centers может быть вовлечен в коррупционную деятельность. Компания обратилась в полицию, — прокомментировали в IKEA.

В корпорации особо подчеркнули, что Ingka Centres не приемлет коррупцию в любом виде. В компании существует строгий кодекс деловой этики, антикоррупционная политика и четкие правила, обязательные для всех сотрудников на всех рынках.

Дополнительно Компания инициировала внутреннюю проверку. В соответствии со своими ценностями и принципами ведения бизнеса Ingka Centres абсолютно не приемлет коррупцию в любом виде и продолжит взаимодействие с правоохранительными органами, — отметили в IKEA.

Ранее News.ru писал, что менджера фирмы задержали в одном из ресторанов Петербурга во время получения 14 млн рублей от бизнесмена из строительной компании. За эту сумму он пообещал коммерсанту помочь взыскать с IKEA деньги за установку систем безопасности в одном из торгово-развлекательных центров города.