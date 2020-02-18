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Украинский спортсмен Николая Бондарь умер в китайском городе Сучжоу на 30-м году жизни. Об этом сообщает Украинская федерация фигурного катания на коньках.

По предварительным данным, мужчина скончался от остановки сердца. Смерть наступила 15 февраля. Федерация фигурного катания выражает свои соболезнования родным и близким,— говорится на сайте организации. Николай Бондарь завоевал бронзу чемпионата...