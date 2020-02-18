https://static.news.ru/photo/95abb34e-5279-11ea-8225-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Владелец автомойки в городе Советск Калининградской области унижал своих работников. Он заставлял мужчин бегать в противогазе, а также бил их трубой и таскал по земле. Журналистам он объяснил мотивы своего поступка.
Сидели и выпивали все месте, у меня юбилей был. Ну и, слово за слово, началось: кто служил в армии. Потом сели играть в карты на десять минут строевой подготовки. Они проиграли, — рассказал мужчина «Газете.Ru».
Он назвал произошедшее «недоразумением».
В социальных сетях написали, что один из пострадавших является инвалидом. Владелец автомойки опроверг эту информацию.
Нормальные они. Были бы они инвалиды, то по 30 машин в боксе не намывали за день, — заявил хозяин автомойки.
По факту инцидента стражи порядка начали проверку. Они опросили участников инцидента.
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