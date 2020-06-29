Горевший в Москве дом может обрушиться

https://static.news.ru/photo/5523d23a-ba10-11ea-a653-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС России/АГН «Москва»

Пятиэтажный дом по улице Проходчиков в Москве, где произошёл взрыв и пожар, может обрушиться. У здания сильно повреждены несущие стены.

Возгорание в доме ликвидировано, но спасатели ещё продолжают работать на месте происшествия. Осмотр обгоревших квартир показал, что дом находится в аварийном состоянии, сообщает MK.RU.

Взрыв в одной из квартир, расположенной на третьем этаже дома, произошёл днём 29 июня. По словам жильцов, накануне ночью её хозяин распивал алкоголь с друзьями. Соседи предполагают, что по причине опьянения он мог забыть выключить газ.

Как ранее писал NEWS.ru, в результате инцидента пострадали семь человек, погибших нет. Информация об одной жертве не подтвердилась.