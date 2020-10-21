ФСБ задержала боевиков из банд Басаева и Хаттаба

https://static.news.ru/photo/13a7dece-1397-11eb-864e-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Федеральная служба безопасности России задержала двух участников нападения на Дагестан в 1999 году.

Сотрудники ведомства при задержании воспользовались силовой поддержкой Росгвардии, также в операции принимал участие Следственный комитет. Задержаны и доставлены в орган предварительного следствия уроженцы Ставропольского края Расул Майлубаев 1975 года рождения и Загир Якубов 1977 года рождения.

В сообщении ФСБ указывается, что оба мужчины входили в состав незаконных вооружённых формирований полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба. Задержанные участвовали в атаке на населённые пункты Ботлихского района Дагестана и не понесли за это уголовного наказания, по данным ведомства.

Майлубаеву и Якубову инкриминируют посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В ближайшее время следствие будет просить суд об их аресте, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В боях в Ботлихском районе погибло более 280 военнослужащих российской армии, свыше 800 человек получили ранения.

Ранее ФСБ задержала в Ставрополе мужчину, которого подозревают в подготовке нападения на представителей судебной власти, писал NEWS.ru.