ФСБ задержала боевиков из банд Басаева и Хаттаба

Федеральная служба безопасности России задержала двух участников нападения на Дагестан в 1999 году.
Сотрудники ведомства при задержании воспользовались силовой поддержкой Росгвардии, также в операции принимал участие Следственный комитет. Задержаны и доставлены в орган предварительного следствия уроженцы Ставропольского края Расул Майлубаев 1975 года рождения и Загир Якубов 1977 года рождения.
В сообщении ФСБ указывается, что оба мужчины входили в состав незаконных вооружённых формирований полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба. Задержанные участвовали в атаке на населённые пункты Ботлихского района Дагестана и не понесли за это уголовного наказания, по данным ведомства.
Майлубаеву и Якубову инкриминируют посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В ближайшее время следствие будет просить суд об их аресте, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
В боях в Ботлихском районе погибло более 280 военнослужащих российской армии, свыше 800 человек получили ранения.
Ранее ФСБ задержала в Ставрополе мужчину, которого подозревают в подготовке нападения на представителей судебной власти, писал NEWS.ru.