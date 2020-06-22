В Курской области ФСБ задержала за госизмену начальника полиции

https://static.news.ru/photo/aadf518c-b474-11ea-9382-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По подозрению в передаче секретных данных Службе безопасности Украины (СБУ) задержан глава районного отдела полиции в Курской области. Об этом сообщили в ЦОС Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

В рамках возбуждённого уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 275 УК России («государственная измена»), ФСБ РФ задержан начальник районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 года рождения, — сказано в сообщении.

При этом сообщается, что у контрразведки имеются данные о том, что Борзенкова «привлекли к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений» СБУ. Отмечается также, что он собирал и передавал сведения, которые составляли государственную тайну.

Как писал NEWS.ru, ранее прокуратура обжаловала решение Тверского суда об условно-досрочном освобождении Владимира Лапыгина — осуждённого за государственную измену экс-сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения.