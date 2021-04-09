Дымовая труба рухнула на ТЭЦ в Барнауле

https://static.news.ru/photo/1fec02bc-9b57-11eb-98cd-96000091f725_660.jpg Фото: «Барнаул Онлайн» | События и новости/vk.com

Часть дымовой трубы обрушилась на ТЭЦ-2 в Барнауле. Из-за инцидента некоторых потребителей в городе перевели на резервное питание.

Об этом в Telegram сообщила Сибирская генерирующая компания. По данным компании, труба упала вечером 11 апреля, пострадавших не было. Сейчас в городе используются резервные схемы теплоснабжения, задействованы Барнаульская ТЭЦ-3 и районная водогрейная котельная.

Может быть некоторое снижение параметров теплоснабжения у части жителей центральной части города, Потока, посёлков Восточный и ВРЗ. Мы приносим свои извинения, — отметили в СГК.

Там добавили, что стараются минимизировать временные неудобства жителей Барнаула.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на ТЭЦ-4, находящейся на территории города Балаково в Саратовской области, произошла авария. Сначала жители Балаково начали жаловаться в социальных сетях на страшный шум, который доносится со стороны ТЭЦ. Позднее администрация Балаковского района объяснила, что шум был обусловлен срабатыванием автоматической защиты.