Двое погибли и девять пострадали при взрыве газа под Харьковом

https://static.news.ru/photo/5d642a5a-191d-11eb-a7e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: police.kharkov/facebook.com

Два человека погибли и девять получили травмы в результате взрыва на газораспределительной станции под Харьковом. Об этом сообщает местная полиция.

Пострадавшие госпитализированы в основном с ожогами. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал директор центра медицины катастроф Харьковской областной госадминистрации Виктор Забашта.

У двоих пострадавших ожоги до 60%, но степень I-II, это не тяжкие ожоги. Надеюсь, что жизни пострадавших ничего не угрожает, — отметил он.

В полиции уточнили, что взрыв произошёл в 11:47 без последующего возгорания. Площадь задымления составила порядка 200 квадратных метров. К работе на месте ЧП привлечена спецтехника, сообщил представитель харьковских спасателей Игорь Лупандин.

Спецтехника разбирает повреждённые взрывом конструкции. Это делается для того, чтобы достать тела двух погибших, — пояснил он.

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