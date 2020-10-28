Двое погибли и девять пострадали при взрыве газа под Харьковом

Два человека погибли и девять получили травмы в результате взрыва на газораспределительной станции под Харьковом. Об этом сообщает местная полиция.
Пострадавшие госпитализированы в основном с ожогами. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал директор центра медицины катастроф Харьковской областной госадминистрации Виктор Забашта.
У двоих пострадавших ожоги до 60%, но степень I-II, это не тяжкие ожоги. Надеюсь, что жизни пострадавших ничего не угрожает, — отметил он.
В полиции уточнили, что взрыв произошёл в 11:47 без последующего возгорания. Площадь задымления составила порядка 200 квадратных метров. К работе на месте ЧП привлечена спецтехника,
Спецтехника разбирает повреждённые взрывом конструкции. Это делается для того, чтобы достать тела двух погибших, — пояснил он.
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