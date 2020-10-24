Неизвестный взорвал гранату в Киеве у офиса националистической партии

https://static.news.ru/photo/879f26dc-16d2-11eb-9f15-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Минувшей ночью в Киеве неизвестный взорвал гранату. Это произошло рядом с офисом партии «Национальный корпус» (создана на базе нацбатальона «Азов», против которого в РФ возбуждено уголовное дело).

Ночью неизвестный бросил предмет, предположительно — гранату, которая взорвалась недалеко от офисного помещения. В результате происшествия никто не пострадал, взрывом повреждены забор и фасад дома, — цитирует заявление РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киевского управления Национальной полиции Украины.

Отмечается, что сотрудниками правоохранительных органов проводится комплекс первоочередных следственных действий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к преступлению. Пока не решено, как стоит квалифицировать этот инцидент с правовой точки зрения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинская полиция за четыре часа голосования на местных выборах получила около 1300 сообщений о нарушениях. Силовики возбудили 14 уголовных дел.