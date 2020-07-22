Происшествия

Движение в центре Москвы перекрыли из-за подозрительного предмета

15:43, 22 июля 2020 44
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В среду, 22 июля, в центре Москвы на время перекрыли участок движения наземного транспорта. Это произошло из-за обнаружения подозрительного предмета. Данную информацию огласили сотрудники пресс-службы столичного департамента транспорта.

Отмечается, что подозрительный предмет обнаружили на улице Ильинка, недалеко от дома № 12.

Движение по улице Ильинка временно перекрыто от Большого Черкасского переулка до Новой площади, — сообщается в Telegram-канале департамента.

Как ранее передавал NEWS.ru, 18 июля предмет, похожий на снаряд, обнаружили на строительной площадке на юге Москвы во время проведения земляных работ.

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