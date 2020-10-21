Два посёлка накрыло пеплом из-за извержения вулкана на Камчатке

https://static.news.ru/photo/3ca861c0-142a-11eb-8fd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Специалисты зафиксировали выпадение пепла с вулкана Безымянный, который 22 октября начал извергаться на Камчатке, в селе Лазо и посёлке Атласово Мильковского района.

Согласно информации краевого главка МЧС, выпадение пепла незначительное — его толщина составляет до 1 мм.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), выпадение пепла в населённых пунктах произошло в результате пеплового выброса на вулкане, — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС посоветовали жителям этих двух посёлков закрыть двери и окна и без необходимости не выходить на улицу. Вместе с тем, там заверили, что угрозы жизнедеятельности населения нет.

Безымянный выбросил столб пепла на высоту до 9 тысяч м над уровнем моря. Специалисты установили наивысший «красный» цветовой код авиационной опасности.

Как писал NEWS.ru, в конце апреля пепловый выброс на вулкане Эбеко, находящемся на острове Парамушир Большой Курильской гряды, долетел до ближайшего населённого пункта. Ветер разнёс пепловый шлейф на 10 км от вулкана.