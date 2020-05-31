Происшествия

Для поиска 6-летней девочки в Крым направлены криминалисты из Москы

10:16, 01 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Крым криминалистов центрального аппарата СК для поиска пропавшей на полуострове 6-летней девочки.

Специалисты изучат обстоятельства исчезновения малышки и установят причины случившегося, передаёт ТАСС.

Девочка пропала в Ленинском районе. Выяснилось, что днём 31 мая её взял на рыбалку отец. Пока мужчина с приятелями употреблял спиртное, ребёнок остался без присмотра и пропал, в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении обратилась бабушка дошкольницы.

Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребёнка (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ).

В поисках принимают участие 55 человек, в том числе поисковики из ПСО «Лиза Алерт», и 14 единиц техники. Также на помощь пришли водолазы из морского спецотряда Керчи, писал NEWS.ru.

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