Для поиска 6-летней девочки в Крым направлены криминалисты из Москы

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Крым криминалистов центрального аппарата СК для поиска пропавшей на полуострове 6-летней девочки.
Специалисты изучат обстоятельства исчезновения малышки и установят причины случившегося,
Девочка пропала в Ленинском районе. Выяснилось, что днём 31 мая её взял на рыбалку отец. Пока мужчина с приятелями употреблял спиртное, ребёнок остался без присмотра и пропал, в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении обратилась бабушка дошкольницы.
Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребёнка (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ).
В поисках принимают участие 55 человек, в том числе поисковики из ПСО «Лиза Алерт», и 14 единиц техники. Также на помощь пришли водолазы из морского спецотряда Керчи, писал NEWS.ru.
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