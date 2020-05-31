Для поиска 6-летней девочки в Крым направлены криминалисты из Москы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские в Петербурге вышли на след серийных педофилов, которые годами растлевали несовершеннолетних мальчиков. Подозреваемые — 59-летний сотрудник исследовательского судна и 54-летний охранник парковки — записывали свои действия на видео.

В ходе следствия было установлено, что злоумышленники встречались с мальчиками на съёмной квартире. Во время обысков у них были изъяты нетбук, мобильный телефон, планшет, диски, фотоальбомы, флешки с фото- и...