Дегтярёв посетит молодожёнов, под которыми рухнул мост

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв пообещал навестить молодожёнов в посёлке Чегдомын Верхнебуреинского района, под которыми обрушился мост.
Об этом он написал в своём Telegram-канале. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как у деревянного моста в посёлке Чегдомын обрушилась часть конструкций. В этот момент на нём находилась группа людей, отмечавших свадьбу. Кроме самих новобрачных в воду упали около 10 человек из числа гостей, в том числе дети.
По словам Дегтярёва, ему сообщили, что мост недавно ремонтировался администрацией. Он пообещал разобраться в ситуации, и наказать виновных.
Новобрачные упали в воду во время фотосессии. Завтра проверю всё на месте, проведаю молодоженов. Мост восстановим. Виновных накажем, — написал врио губернатора.
Накануне он заявлял, что намерен посетить в ближайшие выходные Верхнебуреинский район и его райцентр – поселок Чегдомын. Там он планирует «тренировать чиновников», которых возьмёт с собой,
Ранее NEWS.ru писал о том, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что жители края просят его прекратить митинги в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.
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