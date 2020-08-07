Дегтярёв посетит молодожёнов, под которыми рухнул мост

https://static.news.ru/photo/a633beb8-d8bc-11ea-8114-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв пообещал навестить молодожёнов в посёлке Чегдомын Верхнебуреинского района, под которыми обрушился мост.

Об этом он написал в своём Telegram-канале. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как у деревянного моста в посёлке Чегдомын обрушилась часть конструкций. В этот момент на нём находилась группа людей, отмечавших свадьбу. Кроме самих новобрачных в воду упали около 10 человек из числа гостей, в том числе дети.

По словам Дегтярёва, ему сообщили, что мост недавно ремонтировался администрацией. Он пообещал разобраться в ситуации, и наказать виновных.

Новобрачные упали в воду во время фотосессии. Завтра проверю всё на месте, проведаю молодоженов. Мост восстановим. Виновных накажем, — написал врио губернатора.

Накануне он заявлял, что намерен посетить в ближайшие выходные Верхнебуреинский район и его райцентр – поселок Чегдомын. Там он планирует «тренировать чиновников», которых возьмёт с собой, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что жители края просят его прекратить митинги в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.