Всех цыган хотят выгнать из села под Ставрополем после смерти девочки в ДТП

https://static.news.ru/photo/94a117f4-de3e-11ea-8bef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цыганский подросток насмерть сбил 15-летнюю девочку и скрылся с места происшествия в селе Кочубеевское Ставропольского края.

Происшествие случилось утром 14 августа. Шестнадцатилетний юноша наехал на школьницу во время автомобильных гонок с товарищем. У молодых людей не было водительских прав. После ЧП виновник скрылся с места, но его удалось задержать. Выяснилось, что он из цыганской общины села.

Как рассказала мать погибшей Елена Сидорченко, в тот день дочь ушла в школу мыть парты. Женщина отвезла её, но пообещала, что купит продукты и вернётся. Позже ученица позвонила ей и сказала, что возвращается домой с одноклассницей. Через 20 минут Сидорченко ответила на входящий звонок и узнала о происшествии. Она приехала на место, но дочь была уже мертва.

Они должны понести ответственность. Просто беспредел. Ведь она ни за что погибла. Она же шла по дорожке, даже не по тротуарчику. У них всё безнаказанно. Такого цветочка хоронить — 15 лет только исполнилось. Девочка так жить хотела, — цитирует мать телеканал «360».

Родные погибшей ждут справедливого наказания. А в селе проходит народный сход, жители требуют выселить из населённого пункта всю цыганскую диаспору. Они рассказывают, что это уже не первый случай с цыганами в Кочубеевском. Недавно их заподозрили в двух изнасилованиях.

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