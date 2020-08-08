Водитель насмерть сбил семилетнего велосипедиста в Волгоградской области

В Волгоградской области водитель KIA Rio сбил семилетнего мальчика, ехавшего на велосипеде. Ребёнок скончался в больнице от травм.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, авария произошла накануне в 20:20 по местному времени в посёлке Елань напротив дома № 79 по Московской улице.
Мальчик ехал по дороге в попутном иномарке направлении, когда водитель совершил наезд на него. Других обстоятельств аварии не сообщается. Известно только, что за рулём находился 21-летний парень.
Ранее NEWS.ru писал о серьёзном ДТП на трассе в Волгоградской области. В результате аварии пострадали восемь человек, среди них есть и дети. Причиной ДТП стал обгон.
Добавьте наши новости в избранные источники