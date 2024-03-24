Что за эвакуация из ТЦ «Лондон Молл» в Петербурге. Была ли угроза теракта?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге сегодня, 24 марта 2024 года, эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра «Лондон Молл» по сигналу о бомбе. Какие известны подробности случившегося в воскресенье, что рассказали очевидцы?

Из-за чего эвакуировали «Лондон Молл»

Посетители торгового центра «Лондон Молл» на улице Коллонтай были эвакуированы из-за угрозы взрыва, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным источника, неизвестный мужчина заявил, что якобы оставил в здании ТЦ взрывчатку.

Как уточняет канал, эвакуация началась с гипермаркета «Леруа Мерлен», сейчас на месте работают экстренные службы и саперы, бомба пока не обнаружена. При этом звонивший уже взят под стражу, им, по предварительной информации, оказался один из посетителей.

Задержанный не уточнил, где именно он оставил опасное вещество. Сейчас здание осматривают взрывотехники. У торгового комплекса также дежурят пожарные и скорая.

Что рассказали очевидцы «Лондон Молла»

Одна из женщин, которая в момент эвакуации была в ТЦ, рассказала, что сначала администрация комплекса сделала объявление по громкой связи, однако она не расслышала, что именно было сказано, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

«Потом вдоль касс побежал мужчина и всем сообщил, что нужно покинуть здание. Я к этому моменту расплатилась и побежала к выходу. Там уже много народу было. С парковки отъезжали машины. Я выехала тоже, а мне навстречу — четыре пожарные с мигалками. Еще у торгового комплекса стояла бело-синяя машина с мигалками», — отметила женщина.

Другая посетительница «Лондон Молла» сообщила, что пришла в торговый центр, чтобы поесть, однако, подойдя ко входу, увидела начавшуюся эвакуацию посетителей.

«Пришли покушать и видим, что люди все ошарашенные бегут. Бегом бежим, все на выход. Нас всех эвакуировали, приехала полиция, скорая и пожарная, непонятно, что происходит вообще», — рассказала она.

Также очевидцы отметили, что большинство посетителей торгового центра покинули здание после приезда полиции.

«Прибежали полисмены и начали кричать: „Все на выход живо!“ И все побежали», — добавили находившиеся в ТЦ люди.

Откуда еще поступали сообщения о бомбе

Сотрудники правоохранительных органов 24 марта задержали женщину в аэропорту Шереметьево, которая сообщила о бомбе в своей сумке, когда поднялась на борт самолета, вылетающего в Ереван.

«Женщина едва поднялась на борт самолета, вылетающего в Ереван, как вывалила на бортпроводников важную информацию — в ее ручной клади бомба. Она ведет себя агрессивно, перемещается с места на место. Рейс задержали. Сейчас на месте работают экстренные службы», — уточнил Telegram-канал «112».

Женщина была задержана сотрудниками полиции. Во время проверки ее личных вещей никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. По информации RT, информация о бомбе была шуткой, а задержанная была «раздражена телефонным разговором стюардессы».

«Женщина была недовольна тем, что, когда люди поднимались на борт, стюардесса говорила с кем-то по телефону. Она и бросила фразу: «Хватит разговаривать, а то бомбу у меня в рюкзаке пропустишь», — сообщает источник.

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