Что известно о пропаже главы НИИ вакцин и сывороток Трухина: чем занимался Директор НИИ вакцин и сывороток ФМБА Трухин пропал без вести в Москве

Фото: spbniivs

Виктор Трухин

Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Виктор Трухин пропал в Москве. Его дочь обратилась в полицию и сообщила, что видела в последний раз отца 3 сентября. Что об этом известно?

Отмечается, что в мессенджерах Виктор Трухин в последний раз был онлайн 5 сентября. Однако он не ответил на звонки и сообщения родных. В настоящее время его местонахождение остается неизвестным. Дочь мужчины написала заявление в полицию о пропаже. Правоохранители проводят проверку.

Кто такой Виктор Трухин и чем он занимался

Виктор Трухин — почетный консул Республики Никарагуа. Известен организацией поставок лекарственных препаратов и вакцин в труднодоступные места в Латинской Америке. Он курировал создание производства различных лекарственных препаратов на заводе в Никарагуа. В 2018 году инвестиции в строительство и оснащение предприятия составили $33,5 млн.

«Инвестиции в строительство и оснащение составляют $33,5 млн. 34% этой суммы — доля никарагуанской стороны. Около $18 млн стоило оборудование завода», — сообщил Трухин «Коммерсанту».

На заводе в Никарагуа создавали российские вакцины от гриппа и лекарства от гепатита А. Также на производстве доделывали западную продукцию для дальнейшей сертификации и выпуска на рынок.

Виктор Трухин рассчитывал, что выпуск лекарственных препаратов в Латинской Америке к 2022 году доведет до 30% уровень иммунизации ее населения от гриппа.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Какие награды имеет Трухин

Трухин награжден медалью «За трудовую доблесть», нагрудным знаком «За добросовестный труд» III степени. Имеет благодарности госкорпорации «Ростехнологии» и Федерального медико-биологического агентства.

В 2021 году получил благодарность от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко за активную общественную работу и большой личный вклад в развитие системы образования Ломоносовского района. Администрация Красносельского района Петербурга также выражала признательность директору СПбНИИВС ФМБА за заботу о здоровье горожан, проявленную во время пандемии новой коронавирусной инфекции.

Где работал Трухин и чем занимался в России

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России — единственный производитель вакцин против гриппа полного цикла, поставляющий свою продукцию в страны дальнего зарубежья с 2016 года. Научно-исследовательский институт также занимается разработкой лекарств от туберкулеза и гепатита. Должность директора учреждения Трухин занимает с 2011 года.

При нем разработанные НИИ препараты были зарегистрированы и применяются в 17 странах мира. В феврале 2023 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила качество противогриппозной вакцины «Флю-М».

«Высокое качество вакцин СПбНИИВС уже дважды подтвердили независимые лаборатории ВОЗ, обычно оценка проходит вслепую, то есть эксперты не знают, где были произведены вакцины. Препараты СПбНИИВС ФМБА России соответствуют всем мировым стандартам, что делает их востребованными, в том числе за рубежом», — процитировали Трухина в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Производство «Флю-М» сертифицировано GMP-инспекциями РФ, Ирана и Кубы. В 2022 году на препарат был получен сертификат соответствия требованиям «халяль»

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