В Москве начнут использовать ИИ для выявления рисков заболеваний Ракова анонсировала внедрение технологий ИИ для автономного выявления болезней

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Власти Москвы планируют использовать технологии искусственного интеллекта для выявления рисков заболеваний у здоровых граждан, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на заявление заместителя мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой. По ее словам, такие технологии внедрят в ближайшие годы. Отмечается, что московские медики уже используют искусственный интеллект при постановке предварительного диагноза.

ИИ будет анализировать не только текущие жалобы и новые результаты исследований, но и все медицинские данные за последние два года и поможет ставить окончательный диагноз по 95 нозологиям, которые часто являются причиной преждевременной смертности, — объяснила Ракова.

Заместитель мэра Москвы также подчеркнула, что в современном мире реализовывать улучшения в социальной сфере стало значительно легче. Внедрение цифровых сервисов позволяет разгрузить врачей, а также застраховать их от ошибки. Кроме того, искусственный интеллект и другие технологии повышают общее качество оказания медицинских услуг, подытожила она.

Как сообщалось ранее, в России появится собственная нейросеть для поиска пропавших животных. Ее разработкой займется компания NtechLab, ранее создавшая систему распознавания лиц. Предполагается, что с помощью нейросети владельцы пропавших животных смогут найти их по камерам видеонаблюдения, установленным в российских городах.