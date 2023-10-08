Что известно о гибели участника «Руки Вверх!» Капырина: было ли убийство

Фото: vk.com/capirin

Владимир Капырин

Клавишник Владимир Капырин, который работал с популярной музыкальной группой «Руки Вверх!», был найден мертвым в своей квартире в Москве. Что об этом известно?

Кто обнаружил тело артиста

5 октября отец клавишника Дмитрий Капырин, который является членом Союза композиторов России и обладателем множества наград, приехал в московскую квартиру своего сына и нашел его без сознания. Он попытался привести мужчину в чувство, но это не помогло.

«В квартире на улице Ельнинской была констатирована смерть 36-летнего мужчины. По словам отца, умерший злоупотреблял алкоголем», — рассказал собеседник ИА Regnum.

Почему Владимира Капырина могли убить

В беседе с SHOT отец погибшего заявил, что он обнаружил тело сына в лужи крови с пробитой головой. На теле были следы от побоев.

«Отец погибшего заявил, что незадолго до гибели у музыканта был серьезный конфликт с какими-то неизвестными людьми, от которых потом некоторое время ему поступали угрозы», — сообщил источник.

Отец также рассказал, что из квартиры сына пропали деньги и мобильный телефон. При этом в заключении судмедэкспертизы сказано, что погибший скончался не от побоев, поэтому смерть не признана насильственной, подчеркнул Капырин.

«Несмотря на то что семья уверена в убийстве, оспаривать данное решение родные не станут», — сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин и Сергей Жуков Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин и Сергей Жуков Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин и Сергей Жуков Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин и Сергей Жуков Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин и Сергей Жуков Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин и Сергей Жуков Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин и Сергей Жуков Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин и Сергей Жуков Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин Фото: vk.com/capirin Владимир Капырин

Что известно о Владимире Капырине

Владимир Капырин родился 1 марта 1987 года. Он был известным джазовым пианистом, лауреатом множества джазовых фестивалей и конкурсов. Несколько лет гастролировал с Сергеем Жуковым, исполняя клавишные партии «Руки Вверх!», и выступал на живых концертах с Трофимом.

Также Владимир Капырин был участником разных музыкальных проектов, в их числе группа «Харизма», Jazzmobile Алины Ростоцкой и квартет народного артиста Алексея Кузнецова.

Отец погибшего артиста Дмитрий Капырин родился 28 февраля 1960 года, является членом Союза композиторов России и обладателем множества наград. Его музыка звучала в спектаклях Московского драматического театра им. Станиславского, Московского театра сатиры, Ростовского драматического театра им. Горького, Воронежского и Ростовского театров юного зрителя и других. Также он участвовал в создании аранжировок для концертов Сергея Жукова и группы «Руки Вверх!».

Прощание с Владимиром Капыриным состоится в Москве 11 октября, после чего его похоронят на семейном кладбище во Владимирской области.

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