Школьный буллинг под рок-музыку: какой получилась «Плакса» Сергея Жукова Главную роль сыграла дочь Жукова Ника, а сам музыкант написал для проекта 8 рок-композиций

Фото: Wink

Кадр из сериала «Плакса»

28 сентября на видеосервисе Wink стартовала подростковая музыкальная драма «Плакса». Продюсером картины выступил фронтмен группы «Руки Вверх» Сергей Жуков, а главную роли сыграла его дочь Ника. Вместе с ней о трудностях тинейджеров расскажут певец Ваня Дмитриенко и актеры Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова. Как создатели раскрывают тему буллинга и почему «Плакса» может стать новым подростковым хитом — в материале NEWS.ru.

О чем сериал «Плакса»

В центре сюжета — девочка Маша (Ника Жукова). Еще недавно она училась в престижной столичной русско-американской школе, играла в собственной рок-группе и была счастлива. Но когда ее отец (Роман Маякин) лишился успешного бизнеса по строительству небоскребов из-за ухода компании с российской рынка, жизнь всей семьи круто изменилась. Москва сменилась на небольшой город Новоморск, а элитная гимназия на Рублевке — на обычную государственную школу в провинции.

С первого дня в новой школе Маша становится жертвой буллинга жестоких одноклассников. Подростки травят ее за модную школьную форму, отличное английское произношение и крутой телефон, а преподаватели — за чрезмерную эрудированность. Особенно девочке достается от одноклассницы Кристины Козловой (Диана Енакаева). Она то и дело издевается над ней: оскорбляет, травит, жестоко подшучивает и даже пытается утопить в бассейне на почве ревности. Собственно, с подачи Кристины Маша получает прозвище Плакса, которое в дальнейшем станет ее психологическим щитом.

Единственное, что помогает девушке справиться с проблемами в школе, это музыка и группа, которую она собрала. Среди участников — играющий на барабанах парень с синдромом Аспергера и талантливый десятиклассник Никита, его сыграл популярный певец Ваня Дмитриенко.

Как «Плакса» поднимает тему буллинга

«Плакса» — это в первую очередь музыкальный фильм. Главная героиня играет на гитаре, пишет песни и при первой же возможности сбегает в мир собственных грез под любимые композиции в наушниках. Каждая серия заканчивается специально снятым клипом, даже сюжетное противостояние Маши и Крис проходит на музыкальном поприще. Героини сразятся на местном конкурсе талантов за путевку в Москву.

Однако вместе с понятным сюжетом о дружбе и первой любви авторы проекта поднимают тему психологического и физического насилия в подростковой среде. По словам продюсера проекта Сергея Жукова, эта история родилась в его семье, когда у дочери Ники возникло недопонимание с одноклассниками. «В процессе работы над сериалом мы поняли, что с такими проблемами сталкивается огромное количество подростков. По статистике, буллингу подвергаются 52% российских школьников», — рассказал Жуков на предпремьерном показе в Петрозаводске.

С первой серии зритель видит жертву, абьюзера, соучастников и пассивных наблюдателей. И если робкие смешки за необычную одежду выглядят наивными детскими шутками, то попытки утопить одноклассницу в бассейне или мочить ей голову в раковине школьного туалета производят серьезное впечатление. При этом картина не уходит в тяжелую социальную драму, как, например, фильм Ролана Быкова «Чучело» с юной Кристиной Орбакайте и Юрием Никулиным или нашумевший хит HBO «Эйфория» с Зендеей. Создатели «Плаксы» пытаются поговорить со своим зрителем на важные темы простым языком, без назидания и пафоса, как еще 15 лет назад это делали авторы ситкома «Ранетки».

Помимо подростковых проблем, в сериале уделяют много внимания и взрослым. Брак родителей Маши дает трещину, когда глава семьи лишается высокооплачиваемой работы. Мама героини (Агата Муцениеце) пытается заработать деньги сама, но в попытке взять все в свои руки совершает немало ошибок. К тому же, масла в огонь подливает бабушка Маши в исполнении Ирины Розановой. В надежде насолить нелюбимому зятю она пытается возродить отношения между дочерью и ее бывшим одноклассником.

Кого сыграла дочка Сергея Жукова

Отдельно стоит отметить работу Ники Жуковой. С ранних лет она занимается творчеством, профессионального актерского образования у нее нет. Однако это не помешало ей достойно справиться с ролью, требующей серьезных внутренних переживаний.

Это первая большая роль Ники в кино. И по стечению обстоятельств дебют состоялся в проекте ее отца, музыканта и продюсера Сергея Жукова. Неудивительно, что девушка сильно переживала по этому поводу.

«Перед началом съемок Ника думала, что ее не будут воспринимать всерьез, потому что она дочка Жукова. Я ей сразу сказал, что нет смысла из-за этого переживать: она действительно талантлива и больше кого-либо подходит для этой роли. С первого же съемочного дня Ника начала показывать на площадке потрясающие вещи, убила всех своим профессионализмом. Вы бы видели, как она умеет плакать! Вообще, очень правильный настрой у нее был все время. Не то чтобы я какой-то фантастический актер, чтобы оценивать чужие актерские данные, но... Я был в шоке. Нет, я был в восторге!» — рассказал певец и исполнитель одной из главных ролей Ваня Дмитриенко.

«Плакса» определенно продолжает традицию подростковых фильмов и не скатывается в острую социальную драму. В сериале есть простой сюжет, понятные герои с определенными социальными ролями и много музыки, которая наверняка продолжит жить за пределами картины. Создатели сериала явно задумывали его для всей семьи, чтобы взрослые научились прислушиваться к детям, а подростки не боялись идти со своими проблемами к родителям.

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