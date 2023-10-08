Умерла советская и украинская певица Нина Матвиенко

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Нина Матвиенко

Советская и украинская певица Нина Матвиенко умерла на 76-м году жизни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на родственников певицы. Прежде не поступало информации, что у народной артистки УССР есть какие-либо проблемы со здоровьем.

Матвиенко родилась в Житомирской области 10 октября 1947 года. После окончания вокальной студии при Украинском народном хоре им. Григория Веревки она стала солисткой коллектива. Матвиенко была победителем всеукраинского конкурса «Молодые голоса» (1978), Всесоюзного телевизионного конкурса «С песней по жизни» (1979), а также других конкурсов и фестивалей. В 1979 году Матвиенко стала заслуженной артисткой УССР, а в 1985 году — народной артисткой УССР. В 2006 году ее удостоили звания «Герой Украины».

Певица приняла участие в съемках нескольких телеспектаклей, а также художественных фильмов «Не пройдет и года», «Как закалялась сталь», «Прощайте, фараоны!», «Соломенные колокола». В 2014 году она выступила с критикой Евромайдана и его лидеров.

Ранее ушел из жизни клавишник популярной группы «Руки Вверх» Владимир Капырин. Мужчине было 36 лет. Отец клавишника композитор Дмитрий Капырин 5 октября приехал в дом своего сына и нашел его без сознания. Мужчина попытался привести музыканта в чувство, но безуспешно.