Шепелев пришел с сыном от Фриске, Жуков — с дочерью: фото с показа «Плаксы» Накануне состоялась премьера драмы с дочерью солиста «Руки вверх» Никой в главной роли

Фото: Пресс-служба WINK

Дмитрий Шепелев с сыном Платоном

Накануне состоялась премьера многосерийной драмы «Плакса», которую можно посмотреть на мультимедийной платформе Wink. Главную роль сыграла дочь солиста «Руки вверх» Сергея Жукова — Ника.

Артист пришел на показ картины вместе со всей семьей. Жена Жукова Регина Бурд скрывает четвертую беременность под темными свободными вещами. В их браке у них растут два сына и дочь. У Сергея также есть ребенок от прошлых отношений. Его взрослая дочь Саша живет за границей.

Сериал «Плакса» рассказывает историю восьмиклассницы Маши Тереховой, семья которой вынуждена переехать с Рублевки в город Новоморск. После гимназии героине Ники непросто мириться с порядками провинциальной школы, где она становится жертвой преследования со стороны одноклассниц.

В сериале сыграли певец Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Елена Захарова, Татьяна Орлова и Никита Тарасов.

Кто был на показе «Плаксы» — в фотогалерее NEWS.ru.