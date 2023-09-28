Накануне состоялась премьера многосерийной драмы «Плакса», которую можно посмотреть на мультимедийной платформе Wink. Главную роль сыграла дочь солиста «Руки вверх» Сергея Жукова — Ника.

Артист пришел на показ картины вместе со всей семьей. Жена Жукова Регина Бурд скрывает четвертую беременность под темными свободными вещами. В их браке у них растут два сына и дочь. У Сергея также есть ребенок от прошлых отношений. Его взрослая дочь Саша живет за границей.

Сериал «Плакса» рассказывает историю восьмиклассницы Маши Тереховой, семья которой вынуждена переехать с Рублевки в город Новоморск. После гимназии героине Ники непросто мириться с порядками провинциальной школы, где она становится жертвой преследования со стороны одноклассниц.

В сериале сыграли певец Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Елена Захарова, Татьяна Орлова и Никита Тарасов.

Кто был на показе «Плаксы» — в фотогалерее NEWS.ru.

Сергей Жуков и Шура

Фото: Пресс-служба WINK

Сергей Жуков и Шура

Съемочная команда сериала «Плакса»

Фото: Пресс-служба WINK

Съемочная команда сериала «Плакса»

Сергей Жуков и Шура

Фото: Пресс-служба WINK

Сергей Жуков и Шура

Сергей Жуков с детьми и женой

Фото: Пресс-служба WINK

Сергей Жуков с детьми и женой

Алексей Серов

Фото: Пресс-служба WINK

Алексей Серов

Шура

Фото: Пресс-служба WINK

Шура

Анна Цуканова-Котт

Фото: Пресс-служба WINK

Анна Цуканова-Котт

Елена и Антон Пинские с сыном

Фото: Пресс-служба WINK

Елена и Антон Пинские с сыном

Ирина Безрукова

Фото: Пресс-служба WINK

Ирина Безрукова

Виталия Корниенко

Фото: Пресс-служба WINK

Виталия Корниенко

Ника Жукова

Фото: Пресс-служба WINK

Ника Жукова

Регина Тодоренко

Фото: Пресс-служба WINK

Регина Тодоренко

Маша Малиновская

Фото: Пресс-служба WINK

Маша Малиновская