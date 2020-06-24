Чиновника томской мэрии задержали по подозрению в получении крупной взятки

https://static.news.ru/photo/b45f44e0-b5f7-11ea-a181-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов задержали председателя комитета строительного контроля администрации Томска по подозрению в получении взятки в размере 600 тысяч рублей. Следователи возбудили по факту произошедшего уголовные дела. Арестованный чиновник — один из их фигурантов, сообщили журналистам представители СУ СК РФ по региону.

Следствие возбудило ряд дел по признакам правонарушений, которые предусмотрены п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в крупном размере) и п.«б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершённое в крупном размере). По последнему из перечисленных преступлений органами рассматриваются два эпизода. Дела были возбуждены по материалам регионального управления ФСБ.

Как рассказали в СК, томский чиновник получил взятку в июне 2020 года. Денежные средства в размере 600 тысяч рублей ему передал председатель гаражно-строительного кооператива в Томске. Он рассчитывал с помощью незаконной передачи денег госслужащему получить разрешение на ввод в эксплуатацию гаражного комплекса на территории Ленинского района Томска. В совершении преступления взяткодателю помогали два посредника. Один из них передавал часть денег под контролем оперативных сотрудников ФСБ.

Чиновник и посредник задержаны, суд заключил их под стражу. Для второго посредника и председателя кооператива пока избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Лефортовский суд Москвы вынес приговор по делу о взяточничестве и растрате со стороны высокопоставленного дагестанского чиновника. Экс-министру образования и науки республики Шахабасу Шахову в качестве наказания назначили 4,5 года колонии.

По версии следствия, бывший чиновник подписал акт о приёмке средней образовательной школы в микрорайоне Кемпинг города Каспийска. На деле же образовательное учреждение на тот момент ещё не достроили. За свою «услугу», как следует из материалов дела, чиновник получил взятку в 1,5 млн рублей, также в его рабочем кабинете сделали роскошный ремонт. В результате произошла растрата 88 млн бюджетных рублей.