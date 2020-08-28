Часть моста обрушилась в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/4ad26618-e97f-11ea-a581-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Часть моста на Красносельском шоссе разрушилась из-за размыва и обвала песчаной обсыпки в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, произошёл размыв и обвал длиной 10 метров и глубиной 20 метров.

Предположительно, повалились два столба-отбойника. В результате происшествия были перекрыты проезд и проход в СНТ «Содружество», сообщает Пятый канал. Сообщается, что при попытках пройти людей засасывает в песок.

Сохраняется угроза дальнейшего разрушения моста. Информация о происшествии уточняется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что движение пешеходов и транспорта по Тауэрскому мосту в британской столице было приостановлено из-за технической неисправности. Мост оказался заблокирован в поднятом состоянии, специалистам потребовалось больше часа, чтобы восстановить работу моста.