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Происшествия

Часть моста обрушилась в Санкт-Петербурге

01:39, 29 августа 2020 15
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Часть моста на Красносельском шоссе разрушилась из-за размыва и обвала песчаной обсыпки в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, произошёл размыв и обвал длиной 10 метров и глубиной 20 метров.

Предположительно, повалились два столба-отбойника. В результате происшествия были перекрыты проезд и проход в СНТ «Содружество», сообщает Пятый канал. Сообщается, что при попытках пройти людей засасывает в песок.

Сохраняется угроза дальнейшего разрушения моста. Информация о происшествии уточняется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что движение пешеходов и транспорта по Тауэрскому мосту в британской столице было приостановлено из-за технической неисправности. Мост оказался заблокирован в поднятом состоянии, специалистам потребовалось больше часа, чтобы восстановить работу моста.

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