Бросивший гранату во двор к соседям оказался пьян

https://static.news.ru/photo/4788e17a-930e-11ea-b640-fa163e074e61_660.jpg Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/Global Look Press

Мужчина, бросивший гранату во двор к соседям, был в нетрезвом состоянии. Об этом написал в Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Происшествие случилось в посёлке Приэтокский Георгиевского городского округа. На поступок мужчина решился из-за бытового конфликта: ему не понравился шум от праздника, устроенного соседями.

Так неадекватно нетрезвый сосед отреагировал на шумную компанию, которая отмечала семейный праздник, — написал Владимиров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что инцидент произошёл из-за местного жителя, который был недоволен шумом соседей. Он бросил боеприпас через забор.