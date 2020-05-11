Бросивший гранату во двор к соседям оказался пьян

Мужчина, бросивший гранату во двор к соседям, был в нетрезвом состоянии. Об этом написал в Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Происшествие случилось в посёлке Приэтокский Георгиевского городского округа. На поступок мужчина решился из-за бытового конфликта: ему не понравился шум от праздника, устроенного соседями.
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Так неадекватно нетрезвый сосед отреагировал на шумную компанию, которая отмечала семейный праздник, — написал Владимиров.
Ранее NEWS.ru сообщал, что инцидент произошёл из-за местного жителя, который был недоволен шумом соседей. Он бросил боеприпас через забор.
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