Бросивший гранату во двор к соседям на Ставрополье ранее был судим

https://static.news.ru/photo/ffd082b2-936b-11ea-8ee6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Мужчина, который на Ставрополье бросил к соседям во двор гранату и устроил взрыв, ранее был судим. Он отбывал наказание за незаконный оборот оружия и угрозу убийством. Об этом стало известно 11 мая из пресс-релиза регионального управления СК РФ.

В сообщении ведомства подчёркивается, что в настоящее время следователи готовят ходатайство в суд. В СК просят выбрать для бросившего на соседский двор гранату мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собран характеризующий материал на задержанного, это 67-летний местный житель. Ранее он был судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством, — приводит ТАСС сообщение от управления СК РФ по Ставропольскому краю.

Происшествие случилось в посёлке Приэтокский Георгиевского городского округа. На поступок мужчина решился из-за бытового конфликта: ему не понравился шум от праздника, устроенного соседями.

Как ранее писал NEWS.ru, мужчина, бросивший гранату во двор к соседям, был в нетрезвом состоянии. Об этом написал в Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.