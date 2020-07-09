Более 50 жителей Рузы эвакуировали из-за прорыва дамбы

https://static.news.ru/photo/2e3bbcde-c184-11ea-bb1e-fa163e074e61_660.jpg Руза Фото: Facebook

Глава города Руза в Московской области Николай Пархоменко сообщил, что 8 июля 2020 года в 19.00 в Рузском округе введён режим чрезвычайной ситуации.

Уважаемые жители Рузского округа, сообщаю вам, что в городе Руза с 19:00 мск 8 июля объявлен режим чрезвычайной ситуации и вплоть до особого распоряжения. В результате прохождения грозового фронта и выпадения обильных осадков в ночь с 7 на 8 июля создалась опасная ситуация на дамбе у хлебозавода, возникла угроза разлива реки Городенка и затопления частного жилого сектора <...> Всего эвакуированы 52 человека, из них семь детей. Работают все спасательные службы, 16 единиц техники и 60 человек, дежурят ОВД, МЧС, ГИБДД, развернуты два штаба. Ситуация беспрецедентная, возможен второй удар потока воды, — привели сообщение главы Рузского городского округа в ТАСС.

Более 50 жителей города эвакуированы из-за наводнения в результате разлива реки Городенка. Отмечается, что инцидент произошёл из-за прорыва дамбы.

Автобусы готовы эвакуировать жителей в пансионат «Бабаево», где мы обеспечим их всем необходимым. Прошу не поддаваться панике, не распространять слухов. Обо всем буду информировать в своем аккаунте в Instagram, — процитировали Николая Пархоменко в ТАСС.

Вода направилась в сторону реки Рузы. Два жилых дома смыло потоком воды. Пострадали многие здания, в том числе, строительных рынок. Вода размыла дороги в деревнях Румянцево, Константиново, Тишино, Таблово, Слобода, Борзецово. Люди остались без газового и электроснабжения.

Несмотря на предпринятые усилия дамбу прорвало. Вода устремилась по руслу Городенки в реку Рузу. В первые же минуты был смыт частный дом № 9 по улице Красноармейской. Люди не пострадали. Чтобы избежать других последствий, отключено газоснабжение и электроснабжение на части улиц, — привели слова Николая Пархоменко в агентстве.

На месте работают спасательные службы. Они укрепляют дамбу с помощью гравия и песка, а также перекачивают воду.

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