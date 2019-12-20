В Алтайском крае устанавливают обстоятельства ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погибли пять человек — оба водителя и трое пассажиров.
По предварительным данным, женщина-водитель Toyota Corolla выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем ВАЗ 2107, сообщают в пресс-центре главного управления МВД РФ по региону.
Ранее NEWS.ru писал, что врач погиб при столкновении скорой помощи и «Газели» в Кемеровской области.
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