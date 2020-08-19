Автоэксперт по делу Ефремова: нужна расширенная экспертиза

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Эксперт Юрий Фиалко во время допроса по делу Михаила Ефремова в Пресненском суде заявил, что экспертиза двух автомобилей, которая проведена ЭКЦ МВД и есть в материалах дела, недостаточно полная. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала заседаний. Эксперт пояснил, что он составил отзыв на это исследование. Фиалко подчеркивал, что не оспаривает выводов экспертов, а лишь указывает, что необходима комплексная экспертиза, «так как машина Grand Cherokee напичкана электроникой».

В сети все чаще появляется информация, что хакеры взламывают чужие автомобили, как в «Терминаторе-3», - написал эксперт в отзыве, обосновывая необходимость исследовать электронику автомобиля.

Сторона обвинения и потерпевших пытались отвести эксперта, ссылаясь на то, что он не может подтвердить свою компетентность, однако суд в этом отказал.

Ранее в ходе судебного заседания, во время предоставления доказательств защиты, по громкоговорителю обьявили, что здание суда эвакуируется. Председательствующий был вынужден прервать процесс.