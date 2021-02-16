Аноним сообщил о бомбе в Останкинской телебашне

https://static.news.ru/photo/089ee854-7050-11eb-978e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестный мужчина сообщил о том, что на территории Останкинской телебашни заложена бомба. Специальные службы проверяют информацию об угрозе взрыва.

Поступил сигнал об угрозе взрыва Останкинской телебашни по адресу: ул. Академика Королева, 12. К месту следуют службы города, — сообщил «Интерфаксу» знакомый с ситуацией источник.

Также источники в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что в башне проводится эвакуация посетителей и персонала.

Ранее NEWS.ru писал, что 11 февраля поступали анонимные сообщения о том, что в Москве заминированы все школы и детские сады. Оперативникам пришлось проверить более 3,3 тысячи учебных заведений, не считая другие объекты, которые также якобы могли быть заминированы.

Проверки не выявили признаков взрывчатых веществ ни в одном из проверенных зданий.

Неизвестные оповестили полицейских по электронной почте. Ведётся проверка с целью найти тех, кто причастен к рассылке данных сообщений.