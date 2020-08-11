Александр Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области

https://static.news.ru/photo/3c7aa2b6-dbdc-11ea-bcc3-fa163e074e61_660.jpg Александр Ширвиндт Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Худрук московского Театра Сатиры Александр Ширвиндт попал в ДТП в городе Валдай (Новгородская область). ЧП произошло 11 августа, примерно в 12:40 на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной.

Mitsubishi L200 под управлением народного артиста РСФСР не выполнил требование знака «Уступи дорогу» и совершил столкновение с Renault Sandero, — говорится в сообщении на сайте валдайского информационно-туристического портала.

Пассажирка Renault получила травму руки. Её увезли в больницу. Актёру и его пассажирам визит в лечебное учреждение не потребовался. Причины инцидента устанавливают.

Накануне, 8 августа, в таиландской провинции Сураттхани в результате ДТП погибла украинская тревел-блогер Валерия. Об этом сообщила проживающая в королевстве её близкая подруга Анна Токарева в Instagram. По её словам, авария произошла 2 августа. Близкие погибшей собирают средства на транспортировку девушки на родину. В Instagram блогер публиковала много фотографий из популярных у туристов стран, например Бали, Ибицы, Турции и Вьетнама.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге был найден мёртвым 22-летний ЛГБТ-блогер. Правоохранители считают, что мужчину могли задушить. Инцидент произошёл в одной из квартир на улице Маршала Казакова в Красносельском районе города.