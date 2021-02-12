64-летний мужчина умер после массовой лыжной гонки в Пензе

https://static.news.ru/photo/618cdaa2-6ee3-11eb-b050-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

64-летний участник массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Пензе после финиша почувствовал себя плохо и скончался.

Один из очевидцев произошедшего рассказал «АиФ-Пенза», что мужчина вышел на старт гонки, успешно преодолел десятикилометровую дистанцию, а после финиша пошёл поздороваться со своим одноклассником — министром физической культуры и спорта Пензенской области Григорием Кабельским. За несколько шагов до своего знакомого мужчина упал и перестал подавать признаки жизни.

На месте дежурили медики, они попытались реанимировать участника гонки, но их усилия не принесли результата. Причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

Накануне, 13 февраля, ушёл из жизни олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Игр 1960 года в Риме Юрий Власов, передавал NEWS.ru. Ему было 85 лет. На счету штангиста серебро Игр 1964 года в Токио, а также четыре золота ЧМ и шесть побед на первенствах Европы. Власов установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР.