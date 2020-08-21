20-летний курсант умер в Санкт-Петербурге во время сдачи норматива

https://static.news.ru/photo/6f5c0e1c-e3cb-11ea-9d36-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге третьекурсник Военно-космической академии имени Можайского скончался во время физподготовки. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

Как сообщает «Фонтанка», молодому человеку было 20 лет. Он родом из Барнаула. Курсант учился на кафедре оптико-электронных средств контроля 5-го факультета. Юноше стало плохо во время сдачи норматива по бегу. Он упал на третьем километре. Приехавшие врачи не смогли спасти ему жизнь.

Ранее NEWS.ru писал о внезапной смерти второклассника на уроке в Магнитогорске. Он наклонился, чтобы поднять ручку, потерял сознание и упал. Прибывшие медики констатировали смерть ребёнка.