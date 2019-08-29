https://static.news.ru/photo/fef2def4-ca1b-11e9-b48f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

17 человек госпитализировали в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика в Ставропольском крае. Об этом сообщил официальный представитель ГУ МЧС по региону Олег Дегтярёв.

Авария произошла на 232-м километре ФАД «Кавказ». Там столкнулись грузовой автомобиль МАН «Тонар» и «Мерседес Спринтер». По некоторым данным, в маршрутном такси находились 23 человека, в том числе пятеро детей. В результате столкновения 17 человек направили в больницу для осмотра, троих было решено госпитализировать. На месте работают экстренные службы. Причины аварии выясняются, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что СК возбудил уголовное дело по факту ДТП на Кутузовском проспекте Москвы, в результате которого погибла девочка. Авария произошла 28 августа на Минской улице. Мужчину, который нёс ребёнка, сбили на пешеходном переходе. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия, а её отца доставили в больницу.