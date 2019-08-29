17 человек госпитализировали в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика в Ставропольском крае. Об этом сообщил официальный представитель ГУ МЧС по региону Олег Дегтярёв.
Авария произошла на 232-м километре ФАД «Кавказ». Там столкнулись грузовой автомобиль МАН «Тонар» и «Мерседес Спринтер». По некоторым данным, в маршрутном такси находились 23 человека, в том числе пятеро детей. В результате столкновения 17 человек направили в больницу для осмотра, троих было решено госпитализировать. На месте работают экстренные службы. Причины аварии выясняются, передаёт
Ранее News.ru писал, что СК возбудил уголовное дело по факту ДТП на Кутузовском проспекте Москвы, в результате которого погибла девочка. Авария произошла 28 августа на Минской улице. Мужчину, который нёс ребёнка, сбили на пешеходном переходе. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия, а её отца доставили в больницу.